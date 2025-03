Jovem é presa após incendiar apartamento do namorado em Copacabana

Uma jovem de 23 anos foi presa acusada de incendiar o apartamento do namorado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o incêndio ocorreu após uma briga entre o casal. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu conter as chamas antes que se espalhassem para outros apartamentos do prédio. Não houve registro de vítimas, e a mulher permanece detida.



