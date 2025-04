Julinho Casares visita canil dedicado à criação de cães da raça Border Collie

Julinho Casares foi até o interior paulista para conhecer um canil dedicado à criação de cães da raça Border Collie. Essa é uma das raças de cachorro mais inteligentes e amigáveis do mundo. São cães leais e versáteis, que vivem bem tanto no campo quanto no apartamento. A veterinária Camila Sakavicius, que cria cachorros dessa raça, explicou as principais características deles. Saiba mais!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!