Justiça torna réu ex-namorado de advogada morta em Minas Gerais

Em Belo Horizonte, a morte da advogada Carolina Cunha, de 42 anos, teve uma reviravolta após dois anos. Na época, as investigações iniciais apontaram que ela havia se jogado do oitavo andar do prédio onde morava. Agora, a Justiça de Minas Gerais tornou réu o ex- namorado da mulher por assassinato. A polícia encontrou uma carta que revela um relacionamento abusivo. Raul Rodrigues responde ao inquérito em liberdade enquanto a família aguarda julgamento.