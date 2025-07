Mais de 95 mil mulheres foram vítimas de stalking em 2024

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 95 mil mulheres foram vítimas do crime de perseguição no Brasil em 2024, o que representa um aumento de 18% em relação a 2023. Em média, 10 mulheres são vítimas por hora. O stalking pode ocorrer tanto no ambiente virtual, quanto no ambiente físico. A pena para quem comete esse crime pode ir de seis meses a dois anos de prisão, além de multa. A Secretaria de Segurança Pública orienta que as vítimas procurem a polícia e apresentem o maior número possível de provas.



