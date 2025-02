Marceneiro foragido acusado de cometer diversos golpes é preso em academia em Belo Horizonte (MG)

Felipe dos Santos, um marceneiro de 39 anos, foi preso em flagrante por falsidade ideológica dentro de uma academia em Belo Horizonte (MG). Acusado de cometer diversos golpes, ele apresentou uma identidade falsa ao ser detido. No carro do suspeito, contratos rasgados de serviços não executados foram encontrados. Entre as vítimas, uma mulher relatou ter pago R$70 mil por móveis jamais entregues.