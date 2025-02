Motorista foge de assalto e tem carro atingido por vários disparos no Rio

Um motorista foi alvo de disparos durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Ele havia parado para descansar, quando dois criminosos abordaram o veículo e efetuaram pelos menos oito tiros. O motorista, treinado para situações de risco, conseguiu fugir sem ferimentos devido à blindagem do carro.



