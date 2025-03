Mulher é agredida após desentendimento sobre tapete em condomínio em Ribeirão das Neves (MG)

Uma discussão entre vizinhos em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, resultou em agressão. A vítima, de 39 anos, foi empurrada e agredida por um homem após um desacordo sobre um tapete deixado na portaria do condomínio. O agressor afirmou ter se descontrolado devido ao "mau cheiro insuportável" do tapete, já que suas filhas têm alergia. Ele foi detido e liberado após prestar depoimento.



