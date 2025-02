Mulher flagrada fugindo com bebê de colo é presa em Marabá (PA)

Uma mulher foi presa em Marabá (PA), suspeita de raptar um bebê de colo. De acordo com testemunhas, a mãe da criança teria pedido para a suspeita segurá-la. Em um momento de distração da mãe, ela fugiu. A suspeita se entregou na delegacia. Ela alegou que tinha um acordo de adoção informal com a mãe do bebê, que acabou desistindo de entregar a criança para ela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!