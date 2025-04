O Segredo da Receita: Aprenda a preparar a focaccia, uma delícia típica da Itália

O chef Guga Rocha visitou uma casa especializada em focaccia, idealizada pelo arquiteto e gastrônomo Adriano Mariutti. Lá, contou com a ajuda do padeiro Aurino José para preparar uma receita desse pão italiano que tem ganhado cada vez mais popularidade. A focaccia leva ingredientes simples: farinha de trigo, fermento biológico fresco, mel e sal. A massa é preparada e deixada para descansar por cerca de três horas antes de ser moldada e levada ao forno. Com o pão pronto, Guga aproveitou para montar um sanduíche delicioso. Confira!



