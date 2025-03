O Segredo da Receita: Veja a feijoada vegetariana que é um sucesso na periferia de São Paulo

A feijoada é um dos pratos típicos mais populares do Brasil. O Chef Guga Rocha apresentou o segredo da receita de uma deliciosa feijoada vegana. Ela conta com feijão preto, arroz, couve, muita criatividade e sabor. O prato faz sucesso na periferia de São Paulo e ganhou fama internacional. Confira!



