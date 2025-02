Operação da polícia prende quatro integrantes da máfia chinesa em São Paulo

A Polícia Civil prendeu quatro integrantes da máfia chinesa durante uma operação no centro de São Paulo, na região da 25 de março. O grupo, envolvido em agiotagem e extorsão, cobrava taxas dos empresários locais, ameaçando-os de violência e até morte. Durante a operação, um jovem de 28 anos foi resgatado de cativeiro. Investigações anteriores já haviam resultado na prisão de dois membros do grupo.



