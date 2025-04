Operação em São Paulo prende suspeitos de aplicar golpe da falsa central telefônica

Uma operação policial em São Paulo resultou na prisão de dois suspeitos envolvidos em um golpe que causou prejuízo superior a R$ 1 milhão. A quadrilha se passava por policiais, utilizando fotos de delegados conhecidos para enganar suas vítimas, principalmente idosos. Eles afirmavam que as vítimas tinham seus cartões clonados e que um motoqueiro viria recolher os cartões. Quando alguém começava a desconfiar, eram orientados a falar com um falso delegado, que confirmava a farsa. As investigações continuam para capturar o restante do grupo.



