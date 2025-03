Operação policial busca grupo criminoso acusado de tráfico de drogas, homicídios e torturas no Rio

Uma operação com cerca de 100 policiais foi deflagrada em diversos municípios do sul do Rio de Janeiro para prender integrantes do Comando Vermelho. O grupo é acusado de tráfico de drogas, extorsão e tortura. Até o momento, 15 suspeitos foram detidos. Barra do Piraí é a cidade mais afetada, onde um policial militar foi ameaçado. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, inclusive em unidades prisionais.



