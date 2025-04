Operação policial em comunidade deixa três suspeitos mortos no Rio de Janeiro

Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), realizada em três comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, resultou na morte de três suspeitos. A ação tinha como objetivo evitar confrontos entre facções rivais. Além das mortes, três suspeitos foram presos — um deles com mandado de prisão por roubo. Durante a operação, foram apreendidos três fuzis, um revólver, duas pistolas, carregadores e drogas. Por conta do confronto, clínicas da família e centros municipais de saúde suspenderam temporariamente suas atividades.



