Polícia investiga morte de arquiteto em cela de delegacia em Campo Grande (MS)

A Corregedoria da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga a morte de um arquiteto de 60 anos. Ele estava detido por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente e morreu dentro da cela da delegacia. A família acusa os policiais de ignorarem alertas sobre a necessidade urgente de atendimento médico. De acordo com o atestado de óbito, a causa da morte foi traumatismo craniano e hemorragia cerebral, supostamente decorrentes do acidente.



