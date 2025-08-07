Polícia prende ladrão de carros em SP com ajuda de rastreador escondido em caneta

Um homem foi preso em flagrante por roubo de veículos na zona sul de São Paulo. A prisão ocorreu no bairro do Ipiranga após a polícia receber informações da proprietária de um carro que utilizou um rastreador oculto dentro de uma caneta. Durante a perseguição policial, o criminoso tentou fugir a pé, mas foi detido. Ele confessou ter cometido crimes semelhantes anteriormente e possuía ferramentas para clonar chaves dos veículos.



