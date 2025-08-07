Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Hoje em dia

Polícia prende ladrão de carros em SP com ajuda de rastreador escondido em caneta

Ele confessou ter cometido crimes semelhantes anteriormente e possuía ferramentas para clonar chaves dos veículos

Hoje em Dia|Do R7

Um homem foi preso em flagrante por roubo de veículos na zona sul de São Paulo. A prisão ocorreu no bairro do Ipiranga após a polícia receber informações da proprietária de um carro que utilizou um rastreador oculto dentro de uma caneta. Durante a perseguição policial, o criminoso tentou fugir a pé, mas foi detido. Ele confessou ter cometido crimes semelhantes anteriormente e possuía ferramentas para clonar chaves dos veículos.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Carros
  • Crimes
  • Perseguição policial
  • Polícia
  • Roubo
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.