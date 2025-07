Polícia prende suspeito de participar de ataque hacker a empresa que opera o Pix no país

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de participar do maior ataque hacker já registrado no país. O indivíduo, que atuava como operador de TI em uma instituição bancária afetada pelo crime e era responsável por intermediar transações com o Banco Central, confessou ter sido aliciado por outros criminosos. Ele foi detido no bairro do Jaraguá por envolvimento em operações fraudulentas via Pix, que desviaram cerca de R$ 541 milhões. Aproximadamente R$ 270 milhões foram apreendidos em uma conta utilizada durante o crime.



