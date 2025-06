Polícia prende três suspeitos de participar do assassinato de engenheiro em SP

A Polícia Civil identificou três suspeitos envolvidos no assassinato do engenheiro Francisco Filippo, morto em sua residência em São Paulo. Um dos suspeitos foi baleado em confronto com a polícia, enquanto os outros dois estão presos. Um celular encontrado na casa da vítima, que não pertence à família, será periciado. Além disso, uma nova imagem de câmera de segurança mostra os suspeitos fugindo do local após o crime. O caso é investigado como latrocínio, e um quarto envolvido continua foragido.



