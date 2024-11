A polícia e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (1º). Seis integrantes da maior torcida organizada do Palmeiras estão sendo procurados por envolvimento na emboscada contra torcedores do Cruzeiro que resultou em um morto e diversos feridos na rodovia Fernão Dias no último domingo (27).