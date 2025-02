Policial é preso após atirar e matar comerciante após discussão de trânsito no Grande São Paulo

Um policial militar de folga foi preso após atirar em um comerciante durante um desentendimento no trânsito na Grande São Paulo. O sargento alegou que agiu em legítima defesa. A vítima, Filadelfo Rodrigues, morreu aos 47 anos. O incidente ocorreu após uma batida entre dois veículos; o comerciante havia saído de um bar. Após a colisão, o sargento saiu do carro e efetuou vários disparos contra o comerciante. Ele está detido no presídio Romão Gomes.