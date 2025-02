Policial militar aposentado atira em jovem que voltava do trabalho no Rio de Janeiro

Igor Melo, estudante de 31 anos, foi baleado por um policial militar aposentado enquanto voltava do trabalho em um mototaxi no Rio de Janeiro. O PM confundiu Igor com um suspeito de roubo de celular e, após o disparo, foi à delegacia com sua esposa, que teria reconhecido Igor e Thiago Gonçalves, o motorista do mototaxi, como responsáveis pelo crime. As famílias de Igor e Thiago afirmam que ambos estavam trabalhando no momento do roubo. Igor está internado após perder um rim, enquanto Thiago aguarda uma audiência de custódia.



