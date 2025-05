Power Couple: Esposas dão início ao novo ciclo do programa na Prova das Mulheres.

Na última segunda-feira (19), as esposas abriram o novo ciclo do programa disputando a Prova das Mulheres. No desafio, elas precisavam achar, em uma sala escura, seis peças de automóvel solicitadas pelos maridos, de acordo com um gabarito. Ainda na segunda, um comentário feito durante o ‘Quebra Power’ gerou uma grande confusão entre Everton e o casal Victor e Rayanne. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!