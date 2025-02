Transformações hormonais na menopausa podem levar a complicações cardíacas sérias

Os desconfortos da menopausa são muito comentados por mulheres que atingem esse período, mais comum na faixa entre os 45 e 55 anos. São as ondas de calor, chamadas de fogachos, que trazem sintomas como suor em excesso, insônia, cansaço e irritação. Porém, os sintomas dessa fase podem ser mais graves. De acordo com o Hospital do Coração de São Paulo, a partir do climatério, as mulheres correm um risco 30% maior de sofrerem com doenças cardiovasculares.