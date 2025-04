Três jovens são atropelados após confusão em boate no interior de SP

Três jovens, com idades entre 16 e 18 anos, foram atropelados de propósito após uma discussão em uma casa noturna em Itapeva, interior de São Paulo. O motorista do veículo foi baleado por um policial que presenciou o atropelamento. O carro foi registrado em alta velocidade atingindo os jovens e, logo depois, disparos foram ouvidos. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio, mas ainda não houve prisões.



