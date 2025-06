Truque das Coisas: Veja como é o processo artesanal de produção de um bebê reborn

Ticiane Pinheiro foi até Campinas, no interior de São Paulo, para mostrar de perto o processo artesanal de criação dos bebês reborn. Esses bonecos hiper-realistas têm chamado atenção por serem tratados por muitas pessoas como verdadeiros bebês. Tici visitou um ateliê especializado e conversou com Alana Nascimento, artesã e empresária responsável pela produção dessas peças impressionantes. Confira!



