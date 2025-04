Truque das Coisas: Veja como é produzida uma bola de futebol

Ticiane Pinheiro visitou uma fábrica no interior de São Paulo para mostrar como são feitas as bolas de futebol. Ela explicou como a primeira bola chegou no Brasil e mostrou as mudanças que ela sofreu ao longo do tempo. Ticiane ganhou até mesmo uma bola personalizada do Hoje em Dia. Confira!



