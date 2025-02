Veja como os cães que brilham em filmes e comerciais são preparados para entrar em cena

É comum que cachorros apareçam em filmes e comerciais. No entanto, para que isso aconteça, eles precisam ser treinados. Em conversa com Julinho Casares, a consultora de animais In-Coelum Perdigão explicou como preparou Ozzy, cão que brilhou na produção ‘Ainda Estou Aqui’. Julinho também fez uma simulação de como é participar de um comercial com um cachorro. Veja!



