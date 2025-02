Oito em cada dez mulheres entre 40 e 50 anos enfrentam sintomas depressivos devido às alterações hormonais na perimenopausa. Dentre os desconfortos do período, estão as ondas de calor, insônia, irritação, perda de memória e indisposição. Esses sintomas duram cerca de oito anos, mas podem ser contornados, restaurando a qualidade de vida de mulheres de meia idade. Veja como prevenir ou amenizar os desconfortos que antecedem a menopausa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!