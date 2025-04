Vídeo flagra ave usando pedaço de pão para atrair peixe em Goiânia (GO)

Um vídeo curioso capturado por um grupo de amigos em Goiânia (GO) mostra um socó usando um pedaço de pão como isca para pescar peixes em um lago local. A ave consegue evitar que uma tartaruga se aproxime do pão e captura um peixe, surpreendendo a todos. Especialistas explicam que animais em áreas urbanas podem adquirir novos hábitos observando humanos, embora alimentar animais seja proibido nos parques da cidade. A gravação do momento viralizou na internet.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!