Você e o Doutor: Aprenda mais sobre as doenças da tireoide, que afetam quase 10% das pessoas Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 11/03/2025 - 12h18 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Problemas na tireoide, uma glândula em forma de borboleta localizada no pescoço, afetam mais de 750 milhões de pessoas no mundo. A tireoide é essencial para funções vitais como crescimento e regulação do metabolismo. Sinais de disfunções incluem alterações de peso, cansaço, irritabilidade e problemas de memória. O diagnóstico desses problemas é feito por exames de sangue e ultrassonografia. Dentre as complicações, estão a Tireoitide de Hashimoto e hipertireoidismo. O Doutor Antonio Sproesser falou mais sobre as doenças na tireoide e deu dicas de como se prevenir delas.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia