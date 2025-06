Canetas emagrecedoras: eficácia no tratamento de diabetes e obesidade Uso inadequado pode trazer sérios riscos à saúde, alerta especialista Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 11h23 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h23 ) twitter

Você e o Doutor: Saiba mais sobre benefícios e riscos de canetas emagrecedoras

As canetas emagrecedoras são amplamente utilizadas no Brasil para tratar diabetes tipo 2 e auxiliar na perda de peso em pessoas obesas ou com sobrepeso associado a outras doenças. Os medicamentos mais comuns incluem liraglutida, semaglutida e tirzepatida, que ajudam no controle do apetite e na regulação da insulina.

Embora sejam eficazes para perda de peso, essas canetas devem ser usadas com cautela. Sem orientação médica adequada, podem causar efeitos colaterais como náuseas, vômitos e problemas gastrointestinais graves como pancreatite. Além disso, há riscos associados ao uso indiscriminado dessas substâncias.

Para adquirir essas canetas em farmácias brasileiras é necessário um receituário duplo. Um médico deve supervisionar o tratamento para ajustar doses conforme necessário e evitar complicações. A consulta médica antes de iniciar esse tratamento é essencial para garantir segurança e eficácia.

Assista em vídeo - Você e o Doutor: Saiba mais sobre benefícios e riscos de canetas emagrecedoras

