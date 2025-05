Conheça melhor os sintomas e tratamentos da bronquite e asma Saiba como distinguir essas doenças respiratórias Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h40 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você e o Doutor: Entenda as diferenças entre asma e bronquite e conheça os tratamentos mais eficazes

No Brasil, cerca de seis milhões de pessoas sofrem de asma, uma condição respiratória crônica com forte componente alérgico. A bronquite, por outro lado, pode ser aguda ou crônica, frequentemente associada a infecções ou ao tabagismo. Ambas as condições podem se agravar em clima seco.

A asma afeta todas as vias aéreas e é comum em crianças, enquanto a bronquite atinge principalmente os brônquios e predomina em adultos e idosos. A tosse seca caracteriza a asma, enquanto a bronquite apresenta tosse com catarro.

O diagnóstico envolve avaliação clínica e exames como espirometria. Tratamentos incluem broncodilatadores para asma e antibióticos ou antivirais para bronquite. Prevenção passa por evitar alérgenos, poluição e manter boa hidratação.

Assista em vídeo - Você e o Doutor: Entenda as diferenças entre asma e bronquite e conheça os tratamentos mais eficazes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!