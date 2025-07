Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade TDAH afeta até 8% das crianças mundialmente Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 11h26 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h26 ) twitter

Você e o Doutor: Entenda melhor o que é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade

No dia 13 de julho celebrou-se o Dia Mundial do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), que afeta até 8% das crianças em todo o mundo. O Dr. Antônio Sproesser destacou as principais características desse transtorno, como falta de atenção, inquietação e impulsividade, além da importância da conscientização sobre o tema na saúde infantil.

O Dr. Sproesser explicou como é feito o diagnóstico e quais são os tratamentos disponíveis para o TDAH, ressaltando a necessidade de entender e tratar adequadamente essa condição para melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas.

