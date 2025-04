Doenças cardíacas causam 30% das mortes no Brasil Especialista destaca prevenção e tratamento para problemas do coração Você e o Doutor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 13h21 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h21 ) twitter

Você e o Doutor: Conheça as principais doenças cardíacas e saiba como preveni-las

As doenças cardíacas são responsáveis por cerca de um terço das mortes no Brasil, totalizando aproximadamente 400 mil óbitos anuais segundo o Ministério da Saúde. O médico Antônio Sproesser explica que condições como arritmia, insuficiência cardíaca e infarto têm tratamento e podem ser prevenidas com mudanças no estilo de vida.

A arritmia ocorre quando o coração não mantém um ritmo regular e pode ser tratada com medicamentos ou eletrochoque em casos graves. A insuficiência cardíaca impede que o coração bombeie sangue eficientemente, causando inchaço nas pernas e dificuldade respiratória.

Fatores de risco incluem idade avançada, histórico familiar, tabagismo, sedentarismo e dieta inadequada. Para prevenir essas doenças, é crucial manter um peso saudável, praticar exercícios regularmente e seguir uma dieta equilibrada como a mediterrânea. Mesmo pessoas magras ou com boa higiene bucal devem estar atentas, pois as doenças cardíacas podem afetar qualquer indivíduo.

