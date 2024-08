Dr. Sproesser aborda as dores causadas pelo envelhecimento no Hoje em Dia desta terça (27) No quadro Você e o Doutor, o médico da família ensina como tratar e se prevenir das doenças que aparecem com a idade; confira! Você e o Doutor|Do R7 26/08/2024 - 16h23 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h23 ) ‌



Antônio Sproesser dá dicas e fala sobre dores no corpo no Hoje em Dia RECORD/Edu Moraes

O Hoje em Dia desta terça-feira (27), exibirá o quadro Você e o Doutor, ao vivo, com o médico de família Antônio Dr. Sproesser. O tema abordado da vez será: Dores do tempo.

À medida que as pessoas envelhecem, é possível notar mudanças no corpo. Com o passar do tempo, os ossos perdem densidade e tornam-se mais frágeis, o que pode provocar alguns incômodos pelo corpo. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 35% dos brasileiros acima dos 50 anos sentem dores crônicas.

No programa, Dr. Antônio Sproesser vai falar sobre as principais dores que atingem os idosos. O médico de família vai explicar como tratar e se prevenir das doenças que atingem as pessoas com o avanço do tempo.

Acompanhe o quadro Você e o Doutor, do Hoje em Dia, para ficar por dentro de tudo. Apesentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa vai ao ar se segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.