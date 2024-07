Dr. Sproesser discutirá as dores na coluna que afetam milhares de pessoas pelo mundo no Hoje em Dia desta terça (16) O médico dá dicas e fala sobre cuidados preventivos que podem evitar esse tipo de problema

Antônio Sproesser dá dicas e fala sobre dores na coluna no Hoje em Dia Edu Ribeiro/RECORD

Um problema que afeta a vida de muitas pessoas, em todo o mundo, são as dores na coluna cervical. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), oito em cada dez pessoas terão dores nas costas, ao longo da vida. E este é o tema do quadro Você e o Doutor, nesta terça-feira (16), no programa Hoje em Dia.

O médico da família, Dr. Antônio Sproesser, fala sobre os problemas que podem causar dores na coluna e que, em muitos casos, torna a pessoa incapacitante, tornando a rotina diária do indivíduo em um grande sofrimento.

O Dr. Sproesser também dará explicações e dicas sobre cuidados preventivos, que podem evitar as terríveis dores e todo o desconforto provocado pelo problema.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.