Dr. Sproesser fala sobre Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista nesta terça (3) No quadro 'Você e o Doutor', o médico de família vai explicar os cuidados de saúde desde o nascimento e a importância da estimulação precoce para o desenvolvimento infantil Você e o Doutor|Do R7 02/12/2024 - 15h26 (Atualizado em 02/12/2024 - 15h26 )

Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista é tema no quadro 'Você e o Doutor' Edu Moraes/RECORD

Em razão do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, o programa Hoje em Dia desta quarta (3), recebe o médico de família Antônio Sproesser para discutir a síndrome de Down e o transtorno do espectro autista (TEA) no quadro Você e o Doutor.

A síndrome de Down é uma condição causada por uma alteração genética, enquanto o TEA caracteriza-se por alterações nas funções do neurodesenvolvimento, afetando a comunicação, a interação social e o comportamento.

Durante o programa, Dr. Sproesser abordará os cuidados de saúde que devem ser observados desde o nascimento e a importância de começar cedo a estimular as habilidades das crianças para ajudá-las a se desenvolverem melhor.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.