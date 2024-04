Hoje em Dia fala sobre acúmulo de gordura no fígado no Você e o Doutor desta terça (30) Dr. Sproesser comenta os riscos e consequências dessa doença e o que pode ser feito para evitar o problema

Alto contraste

A+

A-

Dr. Antônio Sproesser fala sobre gordura no fígado (Edu Moraes/RECORD)

O programa Hoje em Dia desta terça-feira (30) exibe o quadro Você e o Doutor, com o tema: acúmulo de gordura no fígado. O médico da família, Antônio Sproesser, abordará o assunto já que um estudo divulgado recentemente relatou que cresceu o número de jovens com gordura no fígado. A doença está associada a fatores como obesidade, sedentarismo e herança genética. A gordura no fígado em pequenas quantidades é normal, mas o excesso pode se tornar um problema.

O Dr. Sproesser falará, ao vivo, no estúdio, sobre os perigos do excesso de gordura no corpo humano e também os fatores de risco, as consequências dessa concentração para a saúde e o que pode ser feito para reverter o grave problema.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, na tela da RECORD. Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.