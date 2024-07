Intolerância à lactose é tema do quadro ‘Você e o Doutor’ do Hoje em Dia desta terça (30) Médico de família, Dr. Antônio Sproesser, estará no palco, ao vivo, para explicar os sintomas e como conviver com esse problema Você e o Doutor|Do R7 29/07/2024 - 18h54 (Atualizado em 29/07/2024 - 18h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Você é o Doutor desta terça (30) abordará o tema da intolerância à lactose Edu Moraes/RECORD

Um dos grandes males do mundo moderno é a intolerância a certos tipos de alimento, em especial ao leite e seus derivados, a chamada intolerância à lactose. De acordo com pesquisas recentes, pelo menos metade dos brasileiros têm algum grau desse problema. Na edição desta terça (30) do Hoje em Dia, este será o assunto do quadro Você e o Doutor.

O médico de família, Dr. Antônio Sproesser, participa ao vivo para falar sobre o tema. A intolerância à lactose, que pode ser leve, moderada ou grave, é a incapacidade de digerir o açúcar existente em alimentos que contenham leite.

No palco do Hoje em Dia, o médico vai explicar quais sintomas podem indicar que a pessoa é intolerante. Ele também dará dicas e alternativas para conviver com essa limitação, sem perder a qualidade de vida.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.