Você e o Doutor: Aprenda tudo sobre a diabetes, doença que atinge 20 milhões de brasileiros

A diabetes é uma doença que afeta cerca de 20 milhões de brasileiros. No Você e o Doutor desta terça-feira (26), o Dr. Antônio Sproesser falou mais sobre a doença. Existem dois tipos principais de diabetes: tipo 1, comumente encontrado em crianças e adolescentes, e tipo 2, prevalente em adultos. O diabetes tipo 1 é caracterizado pela destruição da insulina pelos anticorpos, levando a sintomas como sede excessiva e perda de peso, enquanto o tipo 2 ocorre devido à resistência à insulina, causando fome exagerada e visão turva. O diagnóstico precoce é essencial e pode ser feito através de exames de sangue. Controlar a doença por meio de uma alimentação equilibrada e atividade física regular é crucial para evitar complicações graves, como problemas cardíacos e neuropatia diabética.



