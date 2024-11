Você e o Doutor: Conheça as causas e tratamentos dos problemas auditivos

No Você e o Doutor desta terça (26) o foco são os problemas no ouvido, como diminuição da audição, labirintite e zumbidos, que afetam a qualidade de vida de muita gente. Segundo estudos do IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de surdez. O médico de família Antonio Sproesser tirou todas as dúvidas sobre os principais problemas auditivos, suas causas, sintomas e principais tratamentos. Confira!