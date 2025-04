Você e o Doutor: Conheça as principais doenças cardíacas e saiba como preveni-las

As doenças do coração são responsáveis por cerca de 30% das mortes no Brasil. São 400 mil óbitos anuais, segundo o Ministério da Saúde. O médico Antônio Sproesser explica que condições como arritmia, insuficiência cardíaca e infarto têm tratamento e podem ser prevenidas. A arritmia pode ser controlada com remédios e, em casos graves, com eletrochoque; já a insuficiência cardíaca provoca inchaço nas pernas e falta de ar. Fatores de risco incluem idade, histórico familiar, tabagismo, sedentarismo e má alimentação. A prevenção passa por manter o peso sob controle, praticar exercícios físicos e seguir uma dieta saudável, como a mediterrânea. Segundo o médico, até pessoas magras ou com boa higiene bucal devem ficar atentas, já que as doenças cardíacas podem atingir qualquer perfil.



