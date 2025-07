Você e o Doutor: Saiba como a gordura abdominal é formada no nosso corpo

No quadro "Você e o Doutor" desta terça-feira (29), o médico de família Dr. Antônio Sproesser falou sobre a gordura abdominal, suas causas e riscos. Ele destacou que esse tipo de gordura resulta do excesso de calorias armazenadas no abdômen, sendo agravada por fatores como hereditariedade, alterações hormonais e estilo de vida. Homens tendem a acumular gordura na região abdominal, enquanto mulheres a acumulam no quadril. O aumento dessa gordura está associado a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensão. Para diagnóstico, métodos como DEXA e bioimpedância são eficazes, além da simples medição da circunferência abdominal. O tratamento envolve mudanças alimentares, prática regular de exercícios, e em casos mais graves, cirurgia bariátrica.



