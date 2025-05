Você e o Doutor: Saiba mais sobre doenças inflamatórias como sinusite, otite e amigdalite

Durante o inverno, doenças inflamatórias como sinusite, amigdalite e otite são comuns. A sinusite é a inflamação dos seios paranasais, frequentemente causada por infecções virais ou bacterianas. Os sintomas incluem obstrução nasal, secreção e dor de cabeça que piora ao abaixar a cabeça. O tratamento recomendado envolve lavagem nasal, nebulização, hidratação adequada, uso de anti-inflamatórios e, se necessário, antibióticos. A amigdalite é descrita como uma inflamação das amígdalas, que serve como uma defesa do corpo. Sintomas incluem dor intensa, febre alta e mau hálito, e pode ser tratada com antibióticos. Em casos recorrentes, a remoção das amígdalas pode ser indicada. Já a otite, mais comum em crianças, envolve inflamação do ouvido, com sintomas como dor aguda e febre. O tratamento adequado com medicamentos e cuidados, como evitar a entrada de água, é essencial para evitar complicações como infecções mais graves.



