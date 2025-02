Você e o Doutor: Saiba o que é lipedema, doença que atinge cerca de 10% das mulheres em todo o mundo

O lipedema é uma doença caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em algumas partes do corpo. Ele atinge cerca de 10% das mulheres do mundo. O médico de família Antonio Sproesser tirou todas as dúvidas sobre a condição. Ele explicou as causas e sintomas da doença, como é feito o diagnóstico e quais os tratamentos mais eficazes.



