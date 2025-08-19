Você e o Doutor: Veja como prevenir e tratar dores musculares, câimbras e torcicolo

Seis em cada 10 brasileiros sofrem dor muscular a cada três meses, incluindo distensão, torcicolo e câimbras, segundo especialistas. A distensão muscular ocorre quando fibras são esticadas ou rompidas, provocando dor, inchaço e hematomas; o repouso, compressas frias e medicamentos são indicados para recuperação. Câimbras são contrações involuntárias do músculo, prevenidas com alongamento diário, hidratação e dieta rica em potássio e magnésio. O torcicolo envolve contração intensa dos músculos do pescoço, limitando movimentos e aumentando a dor; tratamento inclui repouso, aplicação de calor ou frio, analgésicos e, posteriormente, fisioterapia. Para evitar problemas musculares, especialistas recomendam alongamento, alimentação equilibrada, hidratação adequada e orientação profissional em atividades físicas.



