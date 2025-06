Você e o Doutor: Veja o que causa dor nas costas e como tratar

Segundo a Organização Mundial da Saúde, oito em cada dez pessoas terão dores nas costas ao longo da vida. A coluna vertebral funciona como o principal suporte do corpo, e fatores como má postura, sedentarismo, esforço físico inadequado e estresse estão entre as principais causas de dor na região. Hábitos diários prejudiciais, como sentar de forma incorreta ou usar o celular por longos períodos em posições inadequadas, também contribuem para o problema. Para preveni-lo, é importante tomar cuidado ao carregar peso e escolher corretamente travesseiros e colchões. Caso a dor persista, é fundamental procurar ajuda médica, para que sejam indicados os tratamentos adequados. Eles podem incluir medicamentos, fisioterapia ou, em casos mais graves, cirurgia como último recurso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!