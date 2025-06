Você e o Doutor: Veja o que você precisa saber sobre o vírus sincicial respiratório e o Influenza

O número de casos dos vírus influenza e sincicial respiratório (VSR) continua a aumentar no Brasil. Em São Paulo, mais de 120 pessoas morreram devido à gripe influenza neste ano. As principais vítimas são idosos e crianças. O doutor Antônio Sproesser explicou as diferenças entre os dois vírus, suas formas de transmissão e destacou a importância da vacinação e das medidas preventivas, como higienização das mãos e ventilação dos ambientes, para evitar contaminações durante o inverno. Ele enfatizou que os sintomas dos dois vírus são semelhantes, incluindo febre, tosse e dor de garganta, e recomendou atenção à saúde respiratória, especialmente em crianças e idosos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!