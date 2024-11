“A maior casa de hipocrisia do Brasil”, declara Gizelly sobre os grupos do jogo | Última Chance

A trajetória de Gizelly em A Fazenda 16 não foi marcada somente por momentos tensos. A advogada teve a oportunidade de ver alguns de seus VTs divertidos durante sua participação no quadro Última Chance, na Hora do Faro, neste domingo (17). Ela respondeu mais algumas perguntas dos especialistas, incluindo sobre seu envolvimento com Zaac. A oitava eliminado também viu seus embates e comentou sobre sua decepção com Larissa Tomásia, a segunda eliminada do reality.