'Assume quem você é': Albert confronta Sacha após ser chamado de prepotente | Última Chance

Na continuação da dinâmica dessa semana, Flor escolheu Vanessa para o Dia Nacional do Hipócrita, mas pensando em desavenças passadas das duas. Já Vanessa escolheu Albert para o Dia da Injustiça. Albert também foi escolhido por Sacha, como prepotente. Ao fim da dinâmica, Yuri levou o prêmio de R$ 10 mil. E no palco do Faro, Flora se reencontrou com o filho Ridan.